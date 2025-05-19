協助遭美遣返委內瑞拉移民家屬 薩爾瓦多人權律師被捕

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（中央社聖薩爾瓦多19日綜合外電報導）美國川普政府3月將多名委內瑞拉移民驅逐出境並移往薩爾瓦多監獄關押，協助這些移民家屬的人權團體Cristosal今天說，他們的首席律師羅培茲昨晚遭薩爾瓦多當局逮捕。

法新社報導，Cristosal的薩爾瓦多分部發布聲明表示，羅培茲（Ruth Eleonora Lopez）是遭到檢方下令逮捕，罪名是她10年前替選舉法院工作時涉嫌侵占。薩爾瓦多檢方也在社群媒體平台X發文證實消息。

羅培茲負責Cristosal的貪汙與司法部門，她對薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的打擊犯罪政策多所批評，尤其是布格磊以掃蕩幫派分子為名將數千人逮捕，並把他們關在1座專門打造的大型監獄。

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Cristosal表示，羅培茲的家屬和律師團至今都無法得知她的下落。Cristosal不僅幫助在布格磊數波逮捕行動中被捕的薩爾瓦多人家屬，也協助遭川普（Donald Trump）政府遣送到薩爾瓦多監獄的委內瑞拉人家屬。

布格磊曾洋洋得意自稱是「世界上最酷的獨裁者」，他也受到川普喜愛。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140519