花蓮震災組合屋動土 8月底完工可納30戶災民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）0403強震災後1年多，慈濟基金會援建的永久中繼屋仍在興建，由中華民國紅十字會捐贈的震災組合屋今天動土，預計今年8月底完工，可提供30戶災民入住到房屋重建完。

中華民國紅十字會長潘維大今天率隊到花蓮參加震災組合屋動工儀式，代表捐贈新台幣2800萬元組合屋材料費。花蓮縣長徐榛蔚現場宣布，紅十字會將加碼450萬元基本家具費用。

潘維大指出，去年地震發生後，就立即投入緊急救助、慰問金、生活與教育補助及紅、黃單戶災損補助，也協助興建和平村緊急避難中心及水璉消防分隊廳舍等防備災基礎建設。

震災組合屋基地位於花蓮市民孝街與東興二街交叉口，鄰近民意社區。花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，預計興建30戶組合屋，單房約36平方公尺可住2人，雙房約42平方公尺可住4人，預計8月底完工。

鄧子榆說，組合屋附有冷氣、熱水器跟瓦斯爐，紅十字會加碼床組、沙發、電視、冰箱及洗衣機等基本家具及家電，讓災民可直接入住，受災戶按重建期程，預估會住3至4年，待房屋重建或補強完成後可搬離。

鄧子榆指出，震災組合屋總工程經費約6500萬元，除了紅十字會捐贈的2800萬元，剩餘款項由縣府的災害預備金支應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

0403造成花蓮180多間建物受損為紅黃單，建物需要重建或整修，約2000個災民等待家園重建，現階段多在外租房或依親。

按災民意願調查，有144戶選擇入住慈濟基金會與縣府合作的永久中繼屋，基地位於花蓮市廣東街與信義街口，去年9月動工，預計今年底完工；另有30戶選擇入住震災組合屋。（編輯：陳清芳）1140507