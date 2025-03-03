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七堵消防分隊升格特搜隊 長庚醫院提供醫療支援

2025/3/3 19:45
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市政府今天宣布將七堵消防分隊升格為特搜分隊，並推動成立搜救犬隊，並與基隆長庚醫院簽署合作備忘錄，未來在特搜隊出動時，提供醫院端支援，確保救援現場醫療品質。

市府今天舉辦簽約儀式，市長謝國樑在致詞時感謝基隆長庚醫院鼎力相助，並表示基隆市特種搜救隊多年來投入各項災害搶救行動，不論是火災、地震或其他突發事故，都展現了高度專業能力。

謝國樑說，以去年4月3日花蓮地震為例，基隆市特種搜救隊第一時間立即派遣人員前往支援，儘管道路受地震影響多處中斷，特搜隊繞道從南迴公路抵達花蓮，支援花蓮地震救災達84小時。

謝國樑說，市府將持續支持特搜隊的發展，不僅讓基隆擁有更堅強的救援力量，更以通過國際中型救援隊認證為目標，提升城市防災與應變能力。

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基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，搜救與醫療本就是一體兩面，透過此次合作，將與市府建立緊密聯繫，並在平時聯合訓練，確保在重大災害發生時能發揮最大效益，基隆長庚醫院未來將全力支持特搜隊任務，提供必要的醫療資源與專業協助，確保搜救行動的順利進行。

簽約儀式後，謝國樑也授徽特搜隊臂章予七堵消防分隊消防員，象徵特搜隊邁向新階段。現場並安排電動車救援及滅火演練，透過緊急斷電插銷、防火毯等專業設備，示範有效降低電動車火災對市民生命財產的威脅。（編輯：李淑華）1140303

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