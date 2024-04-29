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台中將開第3家好市多 市議員透露落腳海線可能性高

2024/4/29 10:58（4/29 11:31 更新）
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無黨籍台中市議員陳廷秀29日在市議會透露，台中第3家好市多「有可能在海線地區」，預計可創造就業機會、生活便利性，非常歡迎。中央社記者趙麗妍攝 113年4月29日
無黨籍台中市議員陳廷秀29日在市議會透露，台中第3家好市多「有可能在海線地區」，預計可創造就業機會、生活便利性，非常歡迎。中央社記者趙麗妍攝 113年4月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）美式賣場好市多（Costco）在台中已有南屯、北屯2間店，日前市長盧秀燕透露台中將再開第3家好市多，市議員陳廷秀今天透露，預估將落腳海線地區，創造就業機會、生活便利性。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，無黨籍台中市議員陳廷秀質詢提到，盧秀燕提及第3家好市多要誕生，「市長有說就是有譜」，他也透露「有可能在海線地區」，預計可創造就業機會、生活便利性，非常歡迎。

對此，經發局長張峯源表示，有掌握第3家好市多要落腳台中的訊息，確切現在還不能明確的說。

陳廷秀指出，若有如此利多的機會，希望市府關注用人在地化，給予在地人福利，否則許多建設都放在海線，海線人卻一點福利也沒有。

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陳廷秀另外提到，統一集團企業集團在台中港區內現正興建中部冷鏈、物流中心，預計創造1000多人的就業機會，請市府務必留心用人當地化。

台中海線因公共建設完善，生活機能佳，近年來發展快速，除台中國際機場門戶計畫、特五號道路、捷運藍線、海線鐵路雙軌高架等交通建設，又緊鄰中科地區，近年有許多人遷入，台中港區有台中港三井Outlet進駐。台中市人口突破285萬人次，清水區在4月19日人口突破9萬大關，歷經38年，人口成長的重大突破。（編輯：黃世雅）1130429

#台中市
#好市多
#盧秀燕
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