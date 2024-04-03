中國經濟數據回升 財新：就業與價格仍持續低迷

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（中央社台北3日電）中國3月份製造業與服務業數據持續上升，顯示景氣正在恢復。對此，北京財經媒體財新今天分析，經濟下滑及就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業和價格持續低迷，內外需還需進一步提振。

財新今天公布3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較2月上升0.2個百分點，連續15個月位於擴張區間。

先前公布的3月財新中國製造業PMI上升0.2個百分點至51.1，也連續5個月位於擴張區間，創2023年3月以來新高。兩大行業景氣度雙雙提升，帶動3月財新中國綜合PMI上升0.2個百分點至52.7，創2023年6月以來最高。

中國國家統計局3月31日公布的3月製造業PMI上升1.7個百分點至50.8，為2023年10月以來首次高於榮枯線；服務業商務活動指數上升1.4個百分點至52.4，創2023年7月以來新高；綜合PMI上升1.8個百分點至52.7，也表明整體企業生產經營活動擴張加快。

對此，財新今天發文指出，供需改善尚未傳遞到價格端。3月原材料購進價格指數和出廠價格指數均低於榮枯線，且創2023年8月以來最低，顯示通縮壓力猶存。產成品庫存指數連續兩個月低於榮枯線，更是2023年2月以來最低，企業反映為了交付訂單而動用產成品庫存。

財新中國服務業PMI各分項指數中，新業務指數、經營預期指數均在擴張區間上升，後者為3個月來首次上升；就業指數雖有回升但仍連續兩個月收縮，投入品價格指數和銷售價格指數則在擴張區間回落。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月製造業和服務業供需擴張速度略有加快，市場維持樂觀情緒，但就業仍收縮，價格水準徘徊在榮枯線附近，顯示需求仍不夠強勁。

他表示，2024年前兩個月各項經濟數據全面高於預期，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。但與此同時，經濟發展的不利因素和不確定仍然偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水準持續低迷，內外需還要進一步提振。

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王喆指出，中國今年政府工作報告將GDP成長目標設定為5%左右，這一目標相對進取。為實現這一目標，在例行的赤字、專項債新增限額之外，還推出了人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）超長期特別國債，並明確今後幾年連續發行，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

他表示，在信心偏弱、地方化債、房地產低迷等導致內生動力不強、需求不足的情況下，這些政策的陸續細化、落地將托底經濟，其進展將影響經濟修復的節奏。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130403