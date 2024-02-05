中國開局經濟疲軟 1月財新服務業PMI微跌
2024/2/5 12:15
（中央社記者李雅雯台北5日電）中國1月財新服務業採購經理人指數（PMI）為52.7，較去年12月下滑0.2個百分點。分析認為，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強等問題尚未發生根本性扭轉。
財新網今天發布1月財新中國服務業PMI為52.7，較去年12月回跌0.2個百分點，為近6個月來次高，觀察分項數據可發現，服務業供需維持擴張，不過擴張速度放緩。先前1月財新中國製造業PMI為50.8，與去年12月持平。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟面臨的壓力依然大，不利因素、不確定性偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的態勢尚未發生根本性扭轉。
王喆認為，政策必須著眼於就業、增加收入和改善預期；目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力道有待提升，尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通、良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期一致性。
路透社5日報導分析，財新調查數據顯示，由於新訂單下降，中國1月份服務業活動擴張速度略有放緩，這也表明了，在需求未有顯著上升或大跌情況下，加上房地產業低迷，世界第二大經濟體新年開局疲軟。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
中國國家統計局日前發布統計數據顯示，1月製造業PMI上升0.2個百分點達49.2，仍然低於50榮枯線；服務業商務活動指數反彈0.8個百分點至50.1，結束了先前兩個月收縮態勢。
報導指出，官方統計數據顯示，工廠活動再次萎縮，年初經濟不振，持續面臨通貨緊縮壓力、房地產業低迷、地方政府債務高築、消費者支出趨於謹慎等多重挑戰；中國政府目前仍傾向使用過往慣用策略，政府背債為基礎建設提供資金。（編輯：曹宇帆）1130205
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。