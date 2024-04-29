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漢來海港巨蛋店食安疑慮52人就醫 業者：依查明結果負責

2024/4/29 10:51（4/29 10:59 更新）
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高雄市衛生局27日獲報指有民眾26日至漢來海港餐廳巨蛋店用餐後出現腹瀉症狀，派員前往店內稽查。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月27日
高雄市衛生局27日獲報指有民眾26日至漢來海港餐廳巨蛋店用餐後出現腹瀉症狀，派員前往店內稽查。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄漢來海港巨蛋店發生民眾用餐後腹瀉，就醫通報人數截至今天上午9時累積52人。漢來發布聲明表示，原因尚待衛生單位調查釐清，公司將依查明結果負起相關責任及啟動保險理賠申請。

高雄市衛生局今天發布訊息表示，高雄左營漢來海港巨蛋店疑有食安疑慮，因症就醫通報人數截至上午9時累積52人，均以腹痛、腹瀉為主，少數伴隨噁心嘔吐。

衛生局指出，疑有風險用餐時段從包含4月26日下午茶、晚餐擴及4月27日中午，相關疫調及採檢檢體樣本正進行微生物培養檢驗中。

衛生局強調，業者應依據稽查結果落實執行缺失事項改善計畫、加強內部管理及完成全體員工再訓練教育，並於4月30停業日結束前全力排除風險以確保民眾食安。

漢來28日發布聲明表示，事件原因尚待衛生單位調查釐清中，公司已同步進行各項檢討及改善措施，將依查明結果負起相關責任及啟動保險理賠申請。

漢來指出，公司旗下餐廳均投保產品責任險及公共意外險，漢來海港巨蛋店已於4月27、28日停業2日期間徹底清消。為確保相關檢討均落實改善，漢來海港巨蛋店並自主於4月29、30日暫停對外營業，進行強化內部人員衛生教育訓練。

漢來指出，公司將依循衛生局建議事項，全面檢討相關改善措施。漢來美食重視客戶食的安全，內部均一再提醒落實餐食處理及衛生檢查等管理程序，在此情形下仍發生顧客用餐後身體不適的事件，漢來美食深表歉意。（編輯：黃世雅）1130429

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