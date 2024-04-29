UCLA以巴支持者爆衝突 白宮籲校園抗議須和平

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（中央社洛杉磯/華盛頓28日綜合外電報導）以色列在加薩的戰爭在美國校園引發抗議活動，暫無緩解跡象，週末期間有更多人被捕，加州大學洛杉磯分校（UCLA）也看到挺巴勒斯坦和挺以色列的陣營爆發小規模衝突。

綜合法新社和路透社報導，警方週末期間在美國4個校園逮捕約275人後，白宮今天表示，近幾週撼動美國多所大學的親巴抗議活動必須保持和平。

在加州大學洛杉磯分校，隨著紮營挺巴的人數近幾天來愈變愈多，立場相左的親以抗議人士聲量也開始愈來愈大，但今天之前兩方都還能和平相處。

然而局勢今天出現變化。加州大學洛杉磯分校負責策略溝通的副校長瑪莉．大迫（Mary Osako）表示，有示威者突破了校方先前為了分隔兩派人馬所架設的路障。

兩方人士互相推擠、高喊口號並彼此辱罵，有時甚至發生拳打腳踢的情況。示威者之間的推擠持續了一段時間，但備有警棍的校警最終將兩組人分開。

大迫在聲明中表示：「加州大學洛杉磯分校長久以來一直是和平抗議的場所，我們對暴力事件感到痛心。」

一名校警代表指出，洛杉磯警方沒有涉入這場校園衝突，也沒有逮捕任何人。

加州大學洛杉磯分校之前已允許校內兩組團體表達他們的觀點。根據校方先前發布的聲明，校內這兩派立場相左的示威活動，參與者至少有一部分為校外人士。

聲明指出，「塔布曼社會正義中心」（Harriet Tubman Center for Social Justice）成員計劃支持學生抗議的權利；而「支持猶太學生組織」（Stand in Support of Jewish Students）則與 「以色列美國委員會」（Israeli American Council）合作，出面反對校內的仇恨和反猶主義。

另一方面，白宮今天敦促校園抗議應以「和平」方式進行。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），「我們當然尊重和平抗議的權利」， 但也「絕對譴責近來聽到的反猶言論，也譴責所有仇恨言論和暴力威脅」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130429