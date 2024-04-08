嘉縣百公斤山豬咬碎果農腳拇指甲 8發麻醉槍才制伏

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義大林國中附近6日發生近百公斤山豬攻擊果農，縣府動保管制隊員及時救人，耗2小時、打8發麻醉槍，山豬才倒下；由於發現地不是山區，縣府家畜所疑有民眾飼養，將找尋飼主。

嘉義縣政府家畜疾病防治所長林珮如今天告訴中央社記者表示，動物保護管制隊於6日上午接獲大林鎮陳姓果農救助電話，指稱位於大林國中附近的果園出現1隻大山豬，且性情兇猛，看見有人靠近會直接衝撞。

林珮如指出，2名動保管制隊員持麻醉槍等器具前往，隊員抵達時，陳姓果農告知要先去帶家犬進行搜尋；不料，不久從果園就傳來陣陣哀嚎聲，隊員立即奔跑入果園，目睹1隻身形龐大山豬在攻擊陳姓果農。

林珮如說，當時陳姓果農被山豬衝撞倒地，隊員即持大塊樹幹驅趕，山豬還是持續攻擊果農，後來眾人協力將山豬驅離後，並持麻醉槍準備抓捕山豬，但山豬還不時要衝撞靠近的人，甚至使隊員等人還要爬到樹上躲避；最後耗時2個小時，隊員打了8發麻醉槍，這隻近百公斤重山豬才倒下。

遭山豬攻擊的陳姓果農手腳多處穿刺傷，且左腳大拇指頭指甲被山豬咬碎，當時由救護車送醫治療。

林珮如表示，這隻山豬發現地方不是山區，應有民眾飼養，正進一步找尋飼養民眾；籲請民眾如遇野生動物或山豬要盡速離開，可申請電圍網防止野生動物損害農作物，可洽縣府農業處畜產保育科。（編輯：陳仁華）1130408