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威剛號召民眾推動永續 攜手非營利綠色組織種樹苗

2024/4/29 11:12
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（中央社記者張建中新竹29日電）威剛今天宣布，推出「守護地球」線上遊戲，民眾參與任務積累「ESG永續積分」，全球達到500萬分門檻，公司將與非營利綠色組織「One Tree Planted」合作，在全球種下5000棵樹，支持復育森林，共建永續未來。

記憶體模組廠威剛為迎接成立23週年，以「Innovate Today, Embrace Tomorrow」為主題，啟動為期1個月的慶祝活動，包含全球造林計畫、全球永續行動以及全球週年慶促銷活動。

威剛董事長陳立白表示，永續發展的種子已在威剛的企業文化中萌芽，3月認養「台中海岸濕地保育軸帶」造林地，以企業影響力推動永續目標，這次進一步與One Tree Planted合作，共同推動永續地球。

威剛還串聯全球分公司，號召全球員工提出「永續A計畫」，鼓勵員工在工作與生活之間實踐永續。此外，威剛成立「全球蜂鳥希望基金」，支持台灣偏鄉與全球孩童，培育永續人才，打造永續企業。

威剛指出，民眾參與「守護地球」線上遊戲，與威剛共同完成種樹活動，有機會參與抽獎，藉以喚起民眾一起守護自然環境愛地球。（編輯：潘羿菁）1130429

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