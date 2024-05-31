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美股跌台指期反彈 法人：台股可望回穩

2024/5/31 08:25
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（中央社記者張建中台北31日電）美股主要指數30日收跌，道瓊指數下跌330.06點，那斯達克指數下跌183.5點。法人表示，台指期彈升168點，台股可望隨著回穩。

多家大型科技股下跌，美股主要指數持續收低，道瓊工業指數下跌330.06點，跌幅0.86%；標準普爾500指數下滑31.47點，跌幅0.6%；那斯達克指數下跌183.5點，跌幅1.08%；費城半導體指數下跌46.07點，跌幅0.88%。

國內外產業訊息方面，國巨董事長陳泰銘表示，今年要達成年度營收和獲利目標，持續擴展歐美日等高階市場，回歸營收和獲利成長模式。

聯電對於產業景氣看法維持先前基調不變，希望景氣可望於上半年落底，逐步走出谷底，下半年能比上半年好。

台達電去年營收、獲利雙雙創下歷史新高，台達電指出，第1季工作天數少，向來是全年營運谷底，第2季起會逐季成長，今年整體銷量可望較去年再成長。

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三星電子（Samsung）工會將於6月7日發動罷工，記憶體模組廠威剛董事長陳立白預期，對記憶體市場影響應不大。不過，他看好下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）價格仍有上漲空間。

法人表示，隨著台指期夜盤彈升168點，台股有機會回穩。台北國際電腦展即將於6月4日登場，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計於6月2日搶先主題演講，AI議題將是近期市場焦點。（編輯：楊蘭軒）1130531

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國巨：拚轉型成德儀或英飛凌 續與鴻海合作半導體陳泰銘：AI客戶拉貨強 國巨庫存健康稼動率提升
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威剛董事長：AI很耗電 現在是調整能源政策時候了威剛：三星罷工對記憶體影響不大 DRAM有漲價空間
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