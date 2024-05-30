陳泰銘：AI客戶拉貨強 國巨庫存健康稼動率提升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天表示，AI是革命，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，國巨提供整體AI解決方案，檯面上股價倍增的主流AI業者，都是國巨客戶。

他表示，國巨庫存已調整至健康水位，下半年一般品和利基型產品稼動率可拉升。

國巨上午在新北市深坑舉行股東會，通過配發現金股利20元及股票股利2元，並順利改選9席董事，會後陳泰銘接受媒體採訪，暢談客戶庫存調整狀況、以及人工智慧（AI）和車用布局進展。

展望被動元件產業庫存狀況，陳泰銘表示，從國巨本身來看，庫存調整進度比4月中旬法說會預期更好，客戶端和國巨本身庫存已調整到健康水位。觀察產能利用率，陳泰銘指出，下半年可明顯看到稼動率拉升，一般品稼動率可從50%提升至65%，利基型產品可從7成提升至75%。

觀察AI應用拉貨，陳泰銘笑說，「AI主流客戶拉貨非常強勁」，他透露，「檯面上股價漲3倍4倍的主流AI業者，都是我們客戶」，國巨不僅提供被動元件，還包括標準品和利基型產品在內的整體AI解決方案。

他指出，國巨集團先前併購歐洲感測元件廠商，擴及工業、汽車、高效能運算（HPC）等應用，其中高效能運算應用受惠AI應用拉貨，成長很快。

陳泰銘指出，「AI是革命」，未來AI應用將無所不在，影響人類所有生活，他預期AI拉貨不會只是短期，發展會擴及到各行各業；國巨在AI應用領域滲透高，持續切入半導體類零組件供應方案，要成為整體零組件方案供應商，透過通路供應全球客戶。

記者提問對目前全球電動車市況看法，陳泰銘表示，中國電動車廠商有競爭力積極進入全球市場，成為各國政治問題，很多國家為保護國內汽車工業，傷透腦筋，國對國逐步提高關稅限制進口。

陳泰銘表示，目前車用占國巨集團整體業績比重約2成，他希望經過半導體策略整合策略，拉升半導體類元件業績，盡快達到車用占比25%的目標。（編輯：楊蘭軒）1130530