律師為詐騙集團辯護涉洩密 北檢再偵查10人

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（中央社記者林長順台北19日電）北檢偵辦律師為詐騙集團辯護時洩漏偵查秘密案，今年發動3波搜索約談行動，聲押4名律師獲准。北檢昨天兵分21路搜索，約談10名涉案律師，訊後9人交保或限制住居，1人請回。

檢調偵辦詐騙集團案時，發現有律師利用陪偵或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員，涉嫌刑法洩密、詐欺、組織犯罪防制條例等罪。

檢調今年2月間兵分12路搜索6名涉案律師的住居所及事務所，並約談6人到案。檢察官複訊後，將鄭姓、楊姓、李姓律師聲請羈押禁見獲准，林姓、張姓律師分別以新台幣45萬元、30萬元交保，朱姓律師請回。

檢調深入調查後，發現1名黃姓律師為詐騙集團洩漏偵查秘密，涉及不法，另查出鄭姓律師的林姓助理涉案，鄭男的李姓友人涉嫌協助鄭男洗錢，賴姓律師接受鄭男派案。

檢調3月間展開第2波偵查行動，兵分4路搜索，並約談黃姓、賴姓律師、林姓助理、李姓男子到案，檢察官訊後將黃姓律師、林姓助理聲請羈押禁見獲准，諭令賴姓律師、李姓男子分別以60萬元、80萬元交保。

檢察官發現，鄭姓律師在羈押禁見期間，透過辯護人劉姓律師將通訊軟體帳號、密碼等訊息交給鄭男家屬，指示同夥利用通訊軟體聯繫客戶，以及繼續承接詐騙集團陪偵案件。檢調3月底搜索劉男所屬律師事務所，並約談劉男到案，訊後請回，4月16日依洩密罪起訴劉男。

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檢調過濾卷證後，查出台北、高雄、台中、嘉義、台南另有10名律師為詐騙集團車手辯護時，涉嫌洩漏偵查秘密，檢察官昨天指揮台北市調處兵分21路，搜索10名律師的住家及事務所等地，並約談10人到案。

台北地檢署檢察官複訊後，今天凌晨依組織犯罪，洩密等罪諭令陳姓、廖姓律師80萬元交保，林姓律師請回，其餘7名涉案律師分別限制住居或20萬元至65萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1130419