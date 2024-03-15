律師為詐騙集團辯護涉洩密 北檢再聲押1人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北15日電）檢調獲報，有律師為詐騙集團辯護時洩漏偵查秘密，涉嫌刑法洩密罪。台北地檢署今年2月間聲押禁見3名律師、2律師交保。檢察官昨天第2波約談4人到案，將涉案黃姓律師聲押禁見。

檢調偵辦詐騙集團案時，發現有律師利用陪偵或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員，涉嫌刑法洩密、詐欺、組織犯罪防制條例等罪。

北檢2月間指揮調查局台北市調處兵分12路搜索6名涉案律師住居所及事務所，並約談6人到案。檢察官複訊後，將鄭姓、楊姓、李姓律師聲請羈押禁見，林姓、張姓律師分別以新台幣45萬元、30萬元交保，朱姓律師請回。北院裁定鄭姓律師等3人羈押禁見。

檢調深入調查後，發現1名黃姓律師為詐騙集團洩漏偵查秘密，涉及不法，另查出鄭姓律師的林姓助理涉案，鄭男的李姓友人涉嫌協助鄭男洗錢，賴姓律師接受鄭男派案。

檢察官昨天指揮台北市調處展開第2波偵查行動，兵分4路搜索，並約談黃姓、賴姓律師、林姓助理、李姓男子到案，複訊後認為黃、林涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌重大，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，檢方諭令賴姓律師60萬元交保、李姓男子80萬元。檢察官不排除有其他律師涉入，擴大偵辦中。（編輯：方沛清）1130315