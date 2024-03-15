為詐騙集團辯護涉洩密 1律師遭羈押禁見

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（中央社記者林長順台北15日電）台北地檢署偵辦律師為詐騙集團辯護時洩漏偵查秘密案，今年2月間聲押禁見3名律師獲准、2律師交保。檢察官昨天約談4人到案，將涉案的黃姓律師聲押，台北地方法院今天裁定羈押禁見。

檢調偵辦詐騙集團案時，發現有律師利用陪偵或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員，涉嫌刑法洩密、詐欺、組織犯罪防制條例等罪。

檢調2月間兵分12路搜索6名涉案律師的住居所及事務所，並約談6人到案。檢察官複訊後，將鄭姓、楊姓、李姓律師聲請羈押禁見獲准，林姓、張姓律師分別以45萬元、30萬元交保，朱姓律師請回。

檢調深入調查後，發現1名黃姓律師為詐騙集團洩漏偵查秘密，涉及不法，另查出鄭姓律師的林姓助理涉案，鄭男的李姓友人涉嫌協助鄭男洗錢，賴姓律師接受鄭男派案。

檢察官昨天指揮調查局展開第二波偵查行動，兵分4路搜索，並約談黃姓、賴姓律師、林姓助理、李姓男子到案，複訊後認為黃、林涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌重大，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。賴、李分別以60萬元、80萬元交保。

台北地方法院審理後，下午裁定黃、林羈押禁見。（編輯：張銘坤）1130315