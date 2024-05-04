中市表揚模範母親 29區逾700人獲頒獎牌

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）母親節即將到來，台中市政府29區陸續舉辦模範母親表揚活動，共有超過700名模範母親接受表揚，並獲贈「母儀之德」獎牌，今天更有逾400名模範母親與市長盧秀燕合照。

母親節前夕，台中市29區陸續舉辦模範母親表揚活動，共表揚超過700名模範母親，市府並致贈「母儀之德」獎牌，表達最高敬意。

台中市政府社會局下午在市府集會堂舉辦「模範母親與市長有約」合照活動，共有超過400名模範母親及親友約2500人參與。盧秀燕表示，自己也是媽媽，媽媽的心願就是希望市民家人們平安健康、幸福快樂，也祝福所有媽媽們母親節快樂。

社會局也分享多名模範母親的故事，其中大雅區的陳秀燕奶奶今年已經101歲，出生於福建，曾居住於馬來西亞跟澳門，度過艱苦生活的年代。陳奶奶不向命運低頭，邊務農邊扶養孩子長大，展現傳統婦女美德及女性堅強的一面。

龍井區的李世珍任職於僑光科技大學，執教鞭30多年，身兼數職仍持續進修取得博士學位，更不忘幫助弱勢，教導子女及學生要善盡社會責任，每年寒暑假與學生到台東紅葉國小帶營隊，還邀社區居民到偏鄉做公益，造福弱勢學童。

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清水區的王陳月裡早年在軍備局傘具製造中心工作，為國軍縫製精良的跳傘裝備，態度嚴謹、守護國軍弟兄的安全；退休後成為慈濟基金會的會員，定期捐款並贊助病床，將對家庭的愛化為對社會的大愛。

北區的何楊玉芬婚後與先生經營嫁妝寢具店，勤儉持家、用心教養子女外，對公婆等長輩的照顧更是無微不至，於民國105年獲頒孝行楷模獎。這份孝心及無私奉獻的精神深深影響子孫後輩，長子及次子皆擔任里長，將媽媽的愛擴及至鄰里，親力親為照顧社區。（編輯：謝雅竹）1130504