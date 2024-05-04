費時4年李喬全集出版 客委會譽台灣另一護國神山

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）費時4年，客委會今天發表6卷、45冊「李喬全集」，主委楊長鎮盛譽李喬從事的文學志業是台灣的另一座護國神山。李喬並提出2大訴求，「反抗就是愛」及刊載文學的平面報紙要留下來。

為感謝李喬筆耕近70載對台灣文學發展史的貢獻，客家委員會在國立台灣文學館、各方團隊歷經4年投注下，完成「李喬全集」，共6卷、45冊，包括「小說卷」、「評論卷」、「詩．戲劇卷」、「散文卷」、「雜文卷」、「文獻資料卷」，今天在台北賓館舉辦出版發表會。

李喬說，「這不是我的會，這個是台灣國家裡面的文化會議，文學作品是文化的花朵」，至此年紀有機會把自己想說的說出來，非常感謝。首先他重申，「反抗就是愛」，因為存在著就是力的結構，就生命來說，弱勢者就是要反抗，反抗就人來講，就是愛；而「看全人類的作品、看自己內心的作品，就是看我的作品」。

其次，李喬對當今媒體發展喊話說道，網路發展以後，平面的文學被忽視了，不管是國家教育機構或是各種雜誌或刊物，文學作品很少；而關於平面文學形成在後現代的觀念裡來講，除了作者提出、創造的主題以外，語言文字的結構本身形成主題、形成結構，「你用網路是不可能的」。

李喬進一步強調，中國將具備形聲、會意等造字功能的漢字簡化，現在只有台灣還有，他早期的短篇小說都是報紙副刊刊出來的，不要把平面媒體放掉，這是國家機構最重要，「拜託雜誌、尤其是報紙，把它留下來。」

楊長鎮說，李喬的作品非常多，費時4年完成的「李喬全集」，代表台灣文學另一座高峰，張忠謀創辦台積電，半導體產業成為台灣的護國神山；李喬從事的文學志業是文化的導體，是另外一座護國神山；進步的國家不能只有科技、企業，文學、文化一定也要是國家重要的基底，文學被閱讀，才會成為文化裡的公共資產、消化到文明裡成為靈魂，讓台灣變得更偉大。

他也說，李喬作品風格非常多變，是技巧、風格最多變的小說家，有很多後現代寫法，在現實、歷史跟小說間游移，創作風格蘊藏深厚；且生命基調非常活潑，他對台灣的許諾、精神上的實踐非常深層，不僅是文學家，也是行動者、社會倡議者，就是台灣文化的靈魂。

總統蔡英文致詞時也說，李喬在民進黨最困難的時候，都站在旁邊、坐在台下默默注意每一個人說了什麼話，感謝他對台灣民主自由發展的貢獻。

前行政院院長蘇貞昌說，他不認識李喬，但看過他的「寒夜三部曲」而痛哭流淚，因為閱讀到威權體制下的人民如何被幫凶用鐵絲穿過小腿肚，時過境遷幫凶又如何變得慈眉善目等情節。對於李喬寫信給蘇貞昌感念推廣其作品拍成連續劇，蘇貞昌並說，希望李喬的作品翻譯成多種外語，讓更多人看到台灣土地上的歷史。

另外，總統府資政葉菊蘭、蕭新煌，以及文學界諸多人士均出席見證。客委會補充，李喬本名李能棋，1934年出生於苗栗大湖，新竹師範學校畢業，創作豐富，包括小說、詩、散文、戲劇、雜文、評論等。其作品曾被改編成影視作品和舞台劇，傳達他對家鄉、親族和社會的情感，以及對社會問題與苦難的「反抗之愛」。

且他精擅多樣類型，講究形式變化，主張「文學志在反抗」和「台灣主體意識」，作品已有多國語言外譯；他積極參與社會運動及公共事務，曾獲吳三連獎、國家文藝獎、台灣文學金典獎、行政院文化獎等。（編輯：陳政偉）1130504

客家委員會4日下午在台北賓館舉行「李喬全集」發表茶會，作家李喬（左3）與總統蔡英文（中）、前行政院長蘇貞昌（左4）、客委會主委楊長鎮（右4）等人出席合影。中央社記者郭日曉攝 113年5月4日