國民黨團：部分特定議案逕付二讀 官逼民反所致

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）立法院會昨天上演表決大戰，藍、白以人數優勢，將國民黨立法院黨團的電業法修正草案逕付二讀。國民黨團今天表示，部分特定議案於院會提案逕付二讀，這是官逼民反，也是加速行政流程，過去8年民進黨一黨獨大都沒有處理，現在當然要加速。

國民黨團在昨天立法院會要求將攸關電價調漲需送立院同意的電業法修正案抽出逕付二讀，民眾黨團表態贊成，表決結果，藍白以人數優勢通過國民黨團的電業法修正草案逕付二讀。

國民黨團今天發出新聞稿指出，部分特定議案國民黨團於院會提案逕付二讀，這是官逼民反，也是加速行政流程，過去8年民進黨一黨獨大都沒有處理，現在當然要加速，不要再讓民進黨惡意杯葛。

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國民黨團強調，針對福國利民的法案，能盡早完成立法，對民眾的生活都有明顯而立即的幫助及影響，國民黨團當然分秒必爭。

國民黨團也提到，針對國家的重大體制變革，當然必須朝野理性討論，也都會在委員會充分討論，如同「中小企業條例」、「健保點數」、「兒少性剝削」等相關議題，民進黨不要惡意杯葛，立法院朝野黨團就能夠在委員會好好討論。（編輯：郭無患、張若瑤）1130504