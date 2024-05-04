德國外長：不排除德軍巡防艦穿越台灣海峽

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（中央社威靈頓4日綜合外電報導）德國一艘巴登符騰堡級巡防艦（Baden-Württemberg-class frigate）即將到太平洋執行訓練任務，德國外交部長貝爾伯克今天在訪問紐西蘭時說，她不排除這艘軍艦穿越台灣海峽。

德通社（DPA）報導，德國海軍一艘巴登符騰堡級巡防艦7日將在一艘補給艦的伴隨下啟程，前往太平洋執行持續數月的訓練任務。兩艦將通過巴拿馬運河（Panama Canal）進入太平洋，之後也會穿越南海。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）在與紐西蘭外長皮特斯（Winston Peters）召開的聯合記者會上表示，這兩艘德國軍艦的航行路線不會事前公布，但她強調「和平通行的權利」適用於台灣海峽。

貝爾伯克說道：「同樣的規則，適用於我方艦艇和其他船隻航行的所有可相提並論海域。」

報導還指出，美國、英國和法國不顧艦艇穿越台海可能被中國視為挑釁，都在這道海峽維持軍力展示。

但德國巴伐利亞號（Bayern）巡防艦2021年雖全程參與跟盟邦進行的軍事演習，在航行至太平洋時卻避開台灣。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130504