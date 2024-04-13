共同社：德國軍艦擬8月靠泊東京 與日合作抗中
2024/4/13 15:28（4/13 15:46 更新）
（中央社東京13日綜合外電報導）日本共同社今天報導，德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京港口，德國希望透過跟共享民主及法治等價值觀的日本合作，嚇阻中國威迫行動。
日本外務省高層官員透露，德國海軍巡防艦5月7日將出港航向印度太平洋地區，預計8月下半月靠泊東京。著眼持續在台灣海峽及東海、南海嘗試改變現狀的中國，德國此舉主要作為推動地區參與戰略的一環。
德國希望透過跟共享民主及法治等價值觀的日本合作，嚇阻中國威迫行動。
此次將是德國2023年7月制訂中國戰略後，首度派遣軍艦靠泊日本港口。已知德國空軍今年6月到8月也將派遣戰機赴印太地區。
德國2020年制訂有關印度太平洋的戰略，並在2021年睽違約20年派遣巡防艦赴日，2022年也首度派遣戰機前往日本。
外務省高層官員表示，德國持續派遣艦艇與戰機，展現出重視參與印太地區的認真態度。
德國今年將派遣補給艦與巡防艦同行，屆時除參加美國海軍在夏威夷附近舉辦的環太平洋軍事演習（RIMPAC）外，也將實施包括日本海上自衛隊在內的多國聯合訓練。（譯者：黃名璽）1130413
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