更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高
首頁 / 國際

共同社：德國軍艦擬8月靠泊東京 與日合作抗中

2024/4/13 15:28（4/13 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本共同社報導，德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京港口。圖為德國海軍巡防艦。（圖取自twitter.com/Bw_Einsatz）
日本共同社報導，德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京港口。圖為德國海軍巡防艦。（圖取自twitter.com/Bw_Einsatz）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本共同社今天報導，德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京港口，德國希望透過跟共享民主及法治等價值觀的日本合作，嚇阻中國威迫行動。

日本外務省高層官員透露，德國海軍巡防艦5月7日將出港航向印度太平洋地區，預計8月下半月靠泊東京。著眼持續在台灣海峽及東海、南海嘗試改變現狀的中國，德國此舉主要作為推動地區參與戰略的一環。

德國希望透過跟共享民主及法治等價值觀的日本合作，嚇阻中國威迫行動。

此次將是德國2023年7月制訂中國戰略後，首度派遣軍艦靠泊日本港口。已知德國空軍今年6月到8月也將派遣戰機赴印太地區。

德國2020年制訂有關印度太平洋的戰略，並在2021年睽違約20年派遣巡防艦赴日，2022年也首度派遣戰機前往日本。

外務省高層官員表示，德國持續派遣艦艇與戰機，展現出重視參與印太地區的認真態度。

德國今年將派遣補給艦與巡防艦同行，屆時除參加美國海軍在夏威夷附近舉辦的環太平洋軍事演習（RIMPAC）外，也將實施包括日本海上自衛隊在內的多國聯合訓練。（譯者：黃名璽）1130413

延伸閱讀
南海衝突一觸即發 美日菲峰會強化合作協力抗中美日峰會矢言開啟戰略合作新時代 為何加強軍事協調？重點一次看美建立多邊網格防衛機制孤立中國 台灣「沒缺席」英國防部：英美日2025年起常態舉行印太三方軍演
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25