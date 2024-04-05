紐西蘭擬與北約簽新合作協議 學者憂恐激怒中國

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（中央社威靈頓5日綜合外電報導）紐西蘭今天指出，已準備好與北大西洋公約組織（NATO）簽署一份新的合作協議。這項舉動的背景，是紐西蘭鑒於區域緊張及中國不斷擴大軍事力量，而重新思考自身安全政策。

法新社報導，紐西蘭去年10月舉行大選後，中間偏右聯合政府上台，便開始讓紐國尋求強化與「傳統」西方盟友的軍事關係。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）前往位於比利時首都布魯塞爾的北約總部進行為期2天訪問後，他今天表示紐國將於「接下來幾個月內」與北約就一份「夥伴計畫」達成協議。

他還說：「聯合政府已表明清楚，會強力重視與紐西蘭傳統夥伴的合作，而北約占其中很重要的一部分。」

紐西蘭從2012年起已跟北約建立夥伴關係，但新協議預料會使彼此間有更緊密許多的戰略結盟。

紐西蘭也尋求加入澳洲、美國和英國的共同研究，探索人工智慧（AI）、極音速武器和其他新興科技的軍事用途。上述3個國家已建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）。

紐西蘭自從第二次世界大戰以來便一直是「五眼聯盟」（FiveEyes）成員，與美國、英國、澳洲和加拿大等成員國共享情報。

但在軍事方面，紐西蘭有時並非隨和的盟邦。例如紐國因為反對核子武器，因此與美國之間已存在數十年的防禦條約於1980年代實質上被擱置。

紐西蘭國防部去年坦言，自家軍隊「未處於合適狀態來應對未來挑戰」。紐西蘭希望將約有1萬5000名官兵的軍隊改頭換面，並把逐漸老舊的軍備升級，這可能會是皮特斯預定下週與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時的討論事項。

然而另一方面，紐西蘭對其最大商業夥伴中國的貿易依賴，使威靈頓當局必須在北京與華府之間小心翼翼求取外交平衡。

近期已有跡象顯示，紐西蘭與中國之間的緊張正在升溫。中國外交部長王毅3月罕見造訪紐國，並闡述要強化雙邊關係。

但與此同時，紐西蘭政府揭露一個受中國當局支持的駭客組織曾攻擊紐西蘭國會系統，網攻行動可回溯至2021年。北京當局則駁斥這項指控「無事實根據且不負責任」。

威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）地緣政治學者米勒（Geoffrey Miller）告訴法新社，「紐西蘭正在玩一場危險遊戲」。

他擔憂威靈頓當局若與北約簽一份新的量身訂做協議或加入AUKUS，可能會被北京視為踩到紅線，「到了某個時刻，中國可能有所反制」。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130405