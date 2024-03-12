10多名家長控高雄某國小班導霸凌 陳其邁：將依調查報告懲處

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市某國小班導遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，目前校方暫停聘用3個月。高雄市長陳其邁說，府級霸凌處理委員會已完成調查，將依據調查報告懲處。

陳其邁說，教育局今年1月19日接獲人本教育基金會的通知，市府立即成立府級的霸凌處理委員會，由獨立團體調查，目前已完成調查正在撰寫報告，市府將根據調查報告懲處。

人本基金會南部辦公室今天揭露，今年1月接獲某國小10多名低年級家長申訴，班導遭指控在課堂上屢次以言語霸凌學生，更要求學生上課不准上廁所、上廁所就要體罰，有學生因此尿褲子，身心受創，聽到上學就害怕。

高雄市教育局表示，教育局在1月19日獲報後，立即督導學校依據「校園霸凌防制準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動調查釐清疑義，並召開教師評審委員會，決議先行停聘疑似涉案教師，靜候調查。

教育局新聞稿表示，高市府秉持霸凌零容忍，以府級專案小組處理，委託專家學者（包含律師、兒童及少年福利學者專家）擔任調查人員；為避免學生重複受訪，與校事會議併案調查，並依受訪者意願及受訪時間完成學生（或其家長）訪談；且訪談案師及相關人員，蒐集多元佐證資料釐清案情。

高雄市教育局長謝文斌表示，停聘期間，除了要求學校應安排代理老師，積極安排班級輔導與個人輔導，現階段學生狀況良好。

謝文斌說，教育局持續督導學校，盡速依教師法、高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法等規定，召開會議並審酌情節，予以解聘終身不得擔任老師、解聘1至4年不得擔任老師、不續聘（資遣）、終局停聘或懲處等處置。

教育局強調，校園霸凌事件零容忍，督導校園反霸凌，保障孩子受教權，教育局將持續積極督導學校查處及學生輔導，同時於校長會議宣導落實正向管教，以營造友善校園。（編輯：郭諭儒）1130312