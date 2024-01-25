歲末送暖 高市贈400偏鄉弱勢生年菜、紅包與福袋

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）農曆新年將屆，高雄市政府教育局今天在寶來國中舉辦「2024年寒冬友愛，歲末送暖」活動，致贈年菜、紅包與福袋給高雄市256個偏鄉弱勢家庭，嘉惠400名學子。

教育局今天在寶來國中舉辦「2024年寒冬友愛，歲末送暖」活動，與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會及員工消費合作社共同致贈年菜、紅包與福袋給弱勢學生。

捐贈儀式並邀請書法家揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會設攤展示，還有來自六龜區各校學生的合唱與原民舞蹈表演，展現不同農曆春節氛圍。

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教育局表示，今年年菜備有團圓米糕飯、吉祥金目鱸魚、富貴滿溢豬腿庫、黃金干貝燉全雞及三絲蟳味魚翅羹等，讓偏鄉弱勢孩子在除夕夜可與家人分享；除募集物資，也希望讓弱勢學生感受人情溫暖、擁有更多支持力量。

教育局長謝文斌說，教育局透過公私部門合作，舉辦偏鄉弱勢學童家庭年菜活動，行之有年，感謝來自社會各界溫暖支持，讓身處偏鄉孩子感受更多關注與關懷；也讓大眾一同發揮愛心，將關懷與善念挹注社會每個角落。（編輯：陳仁華）1130125