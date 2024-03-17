教部補助368個幼兒園 本土語言自然融入互動教學

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（中央社記者許秩維台北17日電）教育部辦理「本土語言融入教保活動課程計畫」，112學年補助368個幼兒園，透過互動參與教學方式，將本土語言融入幼兒生活環境，盼促進本土語言傳承，培養多元文化視野。

教育部今天發布新聞稿指出，為促進本土語言傳承，鼓勵幼兒園教學融入本土語言，以深化幼兒本土意識及建構幼兒文化認同，教育部國民及學前教育署辦理「本土語言融入教保活動課程計畫」，開放幼兒園申請，並提供補助。

根據國教署資料顯示，112學年共有368園參與「本土語言融入教保活動課程計畫」，以桃園市觀音國小附設幼兒園為例，此園位於觀音地區少數的濱海客家聚落，以距今200多年歷史的甘泉寺為中心，園內大部分幼兒對客語很陌生。

為讓幼兒熟悉客語，觀音附幼從生活經驗及在地環境出發，將客語融入主題課程，以遊戲探索方式引起幼兒學習興趣，並以客語作為溝通工具，培養幼兒聽與說的能力，讓幼兒從完全不會說客語，到後來能以客語介紹節慶相關語詞、習俗活動或甘泉寺典故，讓家長相當高興。

同樣參與計畫的台東縣忠孝國小附設幼兒園，園內幼兒多為阿美族，此園在教室環境中布置母語環境，像是將用餐、刷牙及打招呼等用詞張貼於教室裡，逐步將阿美語融入生活及課程中；在動態課程方面，則將阿美語及在地生活環境素材融入活動，讓課程與本土文化緊密結合。

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忠孝附幼透過國教署補助，聘請熟知族群習俗及部落文化且具備語言能力認證的專家學者，於課後或園務會議提供阿美語及阿美族文化的相關建議，協助教保服務人員藉此調整課程及內容，讓幼兒能更深入學習族群文化特色。

國教署表示，幼兒園教保服務的實施應與家庭及社區密切配合，本土語言的學習須自然融入於生活，希望以互動參與教學方式，提供幼兒日常學習機會，讓幼兒認同並欣賞自身族群的語言，進而培養尊重與欣賞多元文化的宏觀視野。（編輯：陳仁華）1130317