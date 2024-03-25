立委指公幼教保員遭不當對待 許銘春允提高勞檢

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）民主進步黨籍立委林月琴今天質詢時關注適用勞基法的公立幼兒園教保人員，發生血尿也不能離開現場等不當對待。勞動部長許銘春表示，專案檢查的比率可以檢討是否要調升。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請許銘春進行「事業單位應加強安全衛生管理制度、作業流程及必要教育訓練，並落實職場防災管理」專題報告及備詢。

曾在幼保系任教的林月琴質詢指出，老師要被照顧好，孩子才能被好好照顧，而公立幼兒園裡還是有一群適用勞動基準法的教保人員，被不當對待時有所聞。

她舉例，能不能請假要看園長的意思、血尿也不能離開現場、特休假要找到人代理才能休假、孩子腸病毒整班停課變成無薪假或扣薪，以及契約未到期離職罰新台幣20萬元等，有學生向她反映求助；就她所知，全國8223家幼兒園及托嬰中心，勞動檢查只查了501家、約占6%，不知道怎麼訂出的。

許銘春表示，與勞檢人力有關，而各行高風險、曾有不良紀錄或違規者、有申訴案件者，都會列為專案檢查對象；將請勞動部職安署檢討，針對幼兒園提高專案檢查比率，這是可以檢討的。

林月琴並說，就勞動檢查來說，按理講工時、工資、休息、放假等項目，不是雇主可以違反的，但是曾有幼教人員申訴後感到困擾，竟被要求提出證據。

許銘春推測，出勤紀錄要由雇主提供，此案可能是因為雇主提出的紀錄與勞工實際的情形有落差，勞檢員或許是為了釐清問題，所以請幼教人員提供資料。

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林月琴再舉例，私營幼兒園老師要陪孩子午休，與勞基法的規定相反，孩子若不睡，老師的午休幾乎不存在，呼籲勞動部積極處理。許銘春說，針對午休議題，1月25日開會討論過，會再開會研議。

至於林月琴提到師生比不符合勞動條件、過度負擔的問題，許銘春說，人力配置主管機關是教育主管機關，但是勞動檢查發現師生比與原本規範差太多時，會彙整給教育主管機關了解。（編輯：管中維）1130325