更多編輯台推薦新聞：
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登搖擺州民調出現起色 拉近與川普差距
首頁 / 生活

立委憂碳費刺激房價飆漲 環境部指影響小於1%

2024/3/27 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）有立委表示，房地產業者以徵收碳費為由，漫天喊價、讓房價持續飆漲，要求環境部、內政部加強澄清力道。環境部指出，這些說法掀起不必要恐慌，經估算碳費對房價的影響少於1%。

環境部昨天召開第2次碳費費率審議會，最後未決定碳費費率，而下次會議預計4月召開，也就代表環境部未能於第1季公布碳費費率。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部部長薛富盛就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林月琴認為，說碳費不影響物價，「就像叫胖虎不欺負大雄」，是不可能的事；近期她接到民眾反映，年輕人想購買預售屋，業者說因為碳費而漲價，或許是話術，但民眾不知道，持續漫天喊價，讓房價持續飆漲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委劉建國也提到，之前有媒體報導，綠色通膨推升房價，建商一口氣喊到漲15%，「真的很離譜」，且房地產也不是第一波碳費開徵對象，不能放任業者這樣漫天喊價，要求環境部、內政部加強澄清力道。

薛富盛答詢表示，這些說法掀起不必要的恐慌，是業者利用這樣的機會想要漲價；他說，台灣房地產漲價主因是土地，不應該將收碳費做為漲價的主因；年初已發布新聞稿說明，即使透過原物料生產成本的轉嫁，碳費對於房價的影響也少於1%。（編輯：李亨山）1130327

#房價
#林月琴
#民進黨
#環境部
#薛富盛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27