立委憂碳費刺激房價飆漲 環境部指影響小於1%

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（中央社記者張雄風台北27日電）有立委表示，房地產業者以徵收碳費為由，漫天喊價、讓房價持續飆漲，要求環境部、內政部加強澄清力道。環境部指出，這些說法掀起不必要恐慌，經估算碳費對房價的影響少於1%。

環境部昨天召開第2次碳費費率審議會，最後未決定碳費費率，而下次會議預計4月召開，也就代表環境部未能於第1季公布碳費費率。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部部長薛富盛就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林月琴認為，說碳費不影響物價，「就像叫胖虎不欺負大雄」，是不可能的事；近期她接到民眾反映，年輕人想購買預售屋，業者說因為碳費而漲價，或許是話術，但民眾不知道，持續漫天喊價，讓房價持續飆漲。

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民進黨立委劉建國也提到，之前有媒體報導，綠色通膨推升房價，建商一口氣喊到漲15%，「真的很離譜」，且房地產也不是第一波碳費開徵對象，不能放任業者這樣漫天喊價，要求環境部、內政部加強澄清力道。

薛富盛答詢表示，這些說法掀起不必要的恐慌，是業者利用這樣的機會想要漲價；他說，台灣房地產漲價主因是土地，不應該將收碳費做為漲價的主因；年初已發布新聞稿說明，即使透過原物料生產成本的轉嫁，碳費對於房價的影響也少於1%。（編輯：李亨山）1130327