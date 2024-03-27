Q1未能公布碳費費率 薛富盛：不以喊價方式決定

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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部原訂今年第1季會公布碳費費率，但目前已確定未能如期完成。環境部長薛富盛今天對此表示「很抱歉」，但也強調委員也都認為碳費費率必須考慮因素非常多，不要以喊價方式決定費率。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環境部長就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

環境部昨天召開第2次碳費費率審議會，最後未決定碳費費率，而下次會議預計將於4月召開，這也就代表環境部未能於第1季公布碳費費率。

國民黨立委陳菁徽質詢時關心今年第1季未能公布碳費一事。薛富盛答詢表示「很抱歉」，環境部以主責單位去規畫是應當的，確與當初規畫有落差，但他強調，不要以喊價方式來決定費率，是應思考的方向。

薛富盛會前接受媒體聯訪時表示，過去環境部期待能在今年第1季公布碳費費率，當時還未組成審議會；在審議會組成後，委員也都認為碳費費率必須考慮因素非常多。

薛富盛指出，包括之前立委提出CPI（消費者物價指數）影響，加上國內環境也有一些變化，如中央銀行宣布升息半碼、台電將於4月調漲電價；審議會也將這些因素都考慮進去，因此昨天會議沒有做出決議。

媒體提問，是否會拖過520之後才宣布、由新政府來決定碳費費率，薛富盛強調，不會以520當作時間點，現在審議會有自主決定權力，環境部尊重，也會全力提供審議會所需資料。

薛富盛說，截至目前仍未改變原有規畫，仍然是今年開徵、2025年依今年排碳量繳費。（編輯：陳仁華）1130327