台積電打造環境資訊數位平台 邁向綠色低碳供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹29日電）台積電打造供應商環境資訊數位平台，提升供應鏈環境管理能力，逐步實現綠色低碳供應鏈目標。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，為全面掌握供應商碳排放，並提升其管理能力，特別開發供應商環境資訊數位平台。

台積電表示，平台整合環境資料收集問卷及分析管理功能，依篩選準則執行供應商工廠調查，以利辨識碳排熱點=, 找出關鍵排放源供應商與原物料類型，進而分配減碳資源並優化效益。

據統計，台積電至民國113年3月，完成429間供應商工廠及131種原物料資訊分析。台積電指出，平台同時涵蓋ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067碳足跡查證資訊需求，供應商完成線上填報後，可匯出資料並用於自身查證相關稽核作業。

台積電表示，為有效管控數據品質，台積電同時與外部顧問單位合作，盤點易出錯問項、設計邏輯偵錯、前後比對、錯誤提醒機制導入平台，並要求供應商上傳佐證資料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台積電指出，平台可依國家、公司、產品、碳排範疇、用電量等不同類別產製熱點分析圖表，透過大量數據分析辨識關鍵排放對象及原物料類型，以利台積電擬定對應策略、投入資源，驅動供應商規畫並執行減碳行動。

台積電表示，今年預計累積完成500間供應商工廠調查及200種原物料資訊分析，同時精進平台功能，開發產品碳足跡自動計算、人工智慧（AI）辨識查核證書等機制，強化關鍵排放源供應商減碳進度追蹤及自主管理能力，全力發展半導體淨零供應鏈。（編輯：張均懋）1130329