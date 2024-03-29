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美專家：料520前中國升高脅迫 台灣可仿效菲律賓輿論戰反制
首頁 / 政治

總統籲廠商與政府一起 助偏鄉長者換節能家電

2024/3/29 14:10（3/29 14:36 更新）
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總統蔡英文29日在台北世貿一館出席第34屆台北電器空調影音3C大展暨音響博覽會開幕典禮，並為活動致詞。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
總統蔡英文29日在台北世貿一館出席第34屆台北電器空調影音3C大展暨音響博覽會開幕典禮，並為活動致詞。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者潘智義台北29日電）總統蔡英文今天表示，再1個多月自己就要搬家了，希望能在台北電器空調影音3C大展挑到合適的節能家電，也希望參展家電廠商和政府一起，協助偏鄉老人更換節能家電。

蔡總統在台北電器空調影音3C大展致詞提醒，民眾如果選購一級能效的冷氣機或冰箱，配合舊機汰換回收，每台新機可以獲得新台幣3000元補助，還可以減免貨物稅最多2000元，期待大家一起響應政府節能減碳政策。

總統指出，政府補助民眾購買一級能效家電，汰舊換新方案在都會地區很受歡迎；若偏鄉長者捨不得換掉舊電器，反而會導致用電更多，希望電器公會和政府一起幫助偏鄉長者汰換舊換新，使用節能家電。

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行政院長陳建仁致詞呼籲，家電業者、民眾和政府一起努力，朝節能減碳方向邁進，達到2050淨零排放目標。

陳建仁引述國際能源總署（IEA）所發布的2023全球電力市場報告指出，各國經濟都因為能源發展的危機而放緩；但也發現隨著經濟復甦，電力將再繼續上升。為了環保、節能減碳，從供給面鼓勵電器產業研發高效節能電器用品；在需求面則鼓勵民眾汰舊換新，採購高效能電器。（編輯：張良知）1130329

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