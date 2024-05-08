歐盟調查中國電動車補貼 BMW執行長批背離自由貿易

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（中央社法蘭克福8日綜合外電報導）德國豪華車廠BMW集團的執行長齊普策今天警告說，歐洲聯盟（EU）對中國的電動車補貼展開調查，是與自由貿易背道而馳。

法新社報導，歐盟因為擔憂中國的電動車補貼恐怕讓歐洲龐大的汽車產業受到威脅，而在去年啟動調查。但這惹怒北京，引發外界擔心歐盟與中國可能爆發貿易戰。

中國擁有世界最大汽車市場，而BMW在當地也有重大投資。齊普策（Oliver Zipse）稱，BMW「一向為了自由貿易奮鬥」。

他在法說會上表示：「今日我們經歷對中國進行反補貼調查，正與我們所盼望的恰好相反。」稍早BMW公布第1季獲利下滑。

齊普策說，儘管BMW的警告不太可能阻止歐盟對中國汽車製造商加徵關稅，但他希望任何這類行動都只是暫時性。

他表示：「我會對於長期採取這類做法提出警告，因為這會對德國產業造成遠遠更多傷害。」

齊普策指出，歐洲從中國進口的貨品，許多是由非中國業者在中國製造，其中就有德國公司。「你會見到自己多快搬石頭砸自己的腳。」

根據非政府組織「歐洲運輸環境聯合會」（Transport and Environment）的資料，歐盟境內去年賣出的所有電動車當中，將近20%是在中國製造，但這一半以上是由西方車廠生產。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130508