早安世界》母親節鋒面接近 午後變天越晚降雨機率越高

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母親節鋒面接近 午後變天越晚降雨機率越高

今天是母親節，不過天氣將轉趨不穩定。中央氣象署指出，今鋒面接近及通過台灣，越晚降雨機率越高，預計中午過後各地都會陸續出現雨勢。13日白天降雨趨緩，但仍有局部短暫陣雨或雷雨。15日後東北季風減弱，將會是較為舒適的天氣型態。（看完整報導）

美議員推法案撥1.2億美元 援助台灣盟友抗中脅迫

520總統就職前夕，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會10日提出法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元基金，援助台灣遭受中共脅迫的官方及非官方夥伴，從而強化台灣的全球盟友網路。另外，美國也宣布對基輔新增4億美元（約新台幣130億元）軍事援助，這是美國不到3週內第3度軍援烏克蘭。（看完整報導）

習近平訪歐3國 國安局：意圖拉歐制美削弱挺台氛圍

中國國家主席習近平日前訪問歐洲3國，國安局送抵立院的報告分析，中共意圖分化歐盟團結及美歐關係，未來將加大干擾歐洲各國的友台活動，干擾台歐議會外交，削弱挺台氛圍。另外，有專家認為，習近平意圖在大西洋兩岸製造分歧，但美國對歐洲的影響力甚鉅，中國也難以阻止，歐洲對中國設置貿易壁壘，何況中俄往來密切，更是阻礙中歐關係改善主因。（看完整報導）

拜登擬對中國清潔能源產品下重手 電動車關稅將增至約100%

美國計劃提高對中國清潔能源產品的關稅，尤其針對太陽能產品、電池、半導體等。這將對中國的電動車產業產生重大影響，預計將對電動車徵收高達100%的關稅。此舉被認為是為了應對中國在清潔能源領域的崛起，但也可能對美國的清潔能源轉型目標帶來挑戰。兩國之間的地緣競爭和貿易摩擦將使這一局面更加複雜。（看完整報導）

聯大壓倒性表決挺巴勒斯坦建國 以色列大使憤怒絞碎憲章

聯合國大會10日以壓倒性多數表決同意讓巴勒斯坦人在聯合國享有更多權利，並支持他們爭取正式成員資格的行動；此決議雖僅具象徵性，但以色列仍怒不可遏。以色列駐聯合國大使爾登舉起一個攜帶式電動碎紙機，現場粉碎一紙聯合國憲章小冊子的封面。美國白宮稱仍支持巴勒斯坦建國，但應採以巴協商而非聯合國表決。（看完整報導）

托嬰中心影像強制傳中央雲端 衛福部預告修正草案

托嬰中心不當對待時有所聞，立法院2019年三讀通過修正兒少法部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，在去年新北私立幼兒園疑餵藥案後，監視畫面是否上雲端再掀熱議。為加強防範托嬰中心不當對待，衛福部公告托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法修正草案，將預告60日。衛福部社家署11日表示，正同步規劃相關設備採購作業中。（看完整報導）

財富最低20%家庭藏假性貧窮？房地產數據暗藏玄機

主計總處日前公布110年家庭財富統計，裡頭統計數字會發現暗藏玄機。主計總處官員指出，房地產淨額方面，較窮的組別反而握有較高房地產資產，很可能存在「假性貧窮」。官員推測，有些高資產、同時有高負債的家庭，雖然很富有，但扣掉負債以淨值來算，就落入第1等分位（最貧窮20%），導致「這個等分位的資產配置有點畸形」。（看完整報導）

極端太陽風暴全球多地現壯麗極光 夜空被染成繽紛色彩

20多年來威力最強的太陽風暴侵襲地球，在澳洲塔斯馬尼亞州與英國等地的天空帶來壯觀的極光秀，這場太陽風暴將持續影響整個週末，可能會對衛星與電網造成干擾。中央氣象署11日表示，依觀測資料顯示，地磁擾動11日凌晨5時至早上8時達到劇烈等級磁暴，不過群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。（看完整報導）

TAIWAN PLUS把台灣夜市搬到京都 洪瑞珍三明治大排長龍遊子撲空

日本最大型的台灣文化祭TAIWAN PLUS 11日開幕，今年移師京都同樣人潮滿滿。印滿台灣花磚、台灣黑熊、芒果及豬血糕等圖案的紙膠帶，意外捲起風潮，人手一大盒搜刮；歷年都很熱門的洪瑞珍三明治，展場大門一開就排起長長人龍，下午2時就賣光，還趕緊補貨。備受台灣觀眾喜愛的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，擔任地主嘉賓現身TAIWAN PLUS會場，一改橘色制服，穿上白西裝、金領帶，演出「忍者亂太郎」主題曲獲得滿堂彩。（看完整報導）

專題／台美關係躍進國際聲量攀高 蔡英文路線靠3組關鍵字

總統蔡英文執政8年，台美關係攀上高峰，台灣國際能見度大幅提升，成為「世界的台灣」。「蔡英文路線」被視為背後關鍵，分析成功因素，蔡政府的外交鐵三角副總統當選人蕭美琴、外交部長吳釗燮、海基會董事長李大維給出了3組關鍵字：「信任」、「平衡」和「互惠尊嚴」。（看完整報導）

開箱老照片》向白衣天使致敬 國際護師節

為了紀念南丁格爾（Florence Nightingale）對護理事業發展的貢獻，1912年時，國際護士理事會將南丁格爾的生日定為國際護士節。1955年5月12日，台北中山堂舉行燭光晚會，以紀念這位捨已救人的白衣天使南丁格爾及慶祝國際護士（師）節。2010年，台灣將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」，目的是為了使社會民眾心中能建立護理師的專業地位。（看完整報導）

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