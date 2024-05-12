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開箱老照片》向白衣天使致敬 國際護師節

2024/5/12 07:00
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台北中山堂舉行燭光晚會慶祝國際護士節。中央社記者李壽康攝 44年5月12日
台北中山堂舉行燭光晚會慶祝國際護士節。中央社記者李壽康攝 44年5月12日
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（中央社網站）1955年（民國44年）5月12日：台北中山堂舉行燭光晚會，以紀念這位捨已救人的白衣天使南丁格爾及慶祝國際護士（師）節。

為了紀念南丁格爾（Florence Nightingale）對護理事業發展的貢獻，1912年時，國際護士理事會將南丁格爾的生日定為國際護士節。台灣在2010年時，將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」，目的是為了使社會民眾心中能建立護理師的專業地位。

護理學校或科系會在護理師踏入臨床實習前，舉辦加冠傳光典禮，時間多半選在5月12日護師節前後。由師長或資深護理師為學生戴上白色護士帽，逐一點燃蠟燭傳光，宣讀南丁格爾誓言，象徵薪火相傳與祝福。

想看更多護士（師）節的照片，立即到中央社影像空間。1130512

民國44年慶祝國際護士節燭光晚會現場。中央社記者李壽康攝 44年5月12日
民國44年慶祝國際護士節燭光晚會現場。中央社記者李壽康攝 44年5月12日
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