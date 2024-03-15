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七彩湖將設野生動物保護區 族人籲納入地方意見

2024/3/15 13:03
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）南投縣、花蓮縣交界的七彩湖，是布農族祖居地，保有傳統家屋設施，近年常有車輛闖入、破壞山林等，林保署推動劃設動物生態保護區管理。在地族人呼籲，要納入地方族人意見。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策今天指出，七彩湖布農族祖居地涉及南投縣及花蓮縣萬榮鄉2地族人，因此採2地各自依需求劃設範圍，結合成「七彩湖野生動物保護區」。

黃群策表示，七彩湖是生態跟文化傳統價值區域，將採由下而上制定方式，採納族人對管制方向、區域等意見劃設，將是台灣首例。

初步規劃花蓮境內約近6000公頃，分為核心區、緩衝區及永續利用區。黃群策表示，野生動物保護區全區禁止動力車輛進入，核心區約30公頃，禁止露營、人為破壞，需申請進入；緩衝區是與部落合作，僅開放族人進行傳統文化所需林木採集行為，採部落與行政單位共管，讓族人實質參與。

黃群策指出，保育計畫書已送至萬榮鄉公所，協助確認踐行原基法諮商同意程序，希望能在3月底前進入部落召開會議，6月底提送野生動物保育諮詢委員會審查。

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來自萬榮鄉的無黨籍花蓮縣議員簡智隆表示，父親是來自南投縣的布農族，前幾年曾上山尋找位在七彩湖上方的祖居地，近年因開放山林，民眾蜂擁上山朝聖，幾處家屋受到人為破壞、車輛闖入非產業道路範圍，看了很心痛，希望遊客能抱持尊重及愛護心態進入山林。

簡智隆說，樂見公部門願意正視七彩湖亂象問題，聽取地方意見成立生態保護區管理，提醒過程中一定要尊重族人意見，尤其七彩湖在不同時空背景，有布農族、太魯閣族及賽德克族在此活動或居住，各族群意見都要納入討論。（編輯：方沛清）1130315

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