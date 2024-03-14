花蓮婦幼照護好孕禮 唐氏症篩檢補助提高至2400元

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）做婦幼最強力後盾，花蓮縣衛生局關心新生兒先天性代謝疾病及唐氏症的發生率，唐氏症篩檢補助由原新台幣1000元，今年提升至2400元，且不限於何孕期的篩檢，使孕產婦更為方便。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，台灣平均每800個新生兒中就有一個是唐氏症，且孕婦年齡愈高，生出「唐寶寶」的機率愈大。根據佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院遺傳諮詢中心的數據資料顯示，目前花蓮縣共有108名患唐氏症，造成家庭照顧壓力及較重的醫療負擔。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，縣府自2018年「婦幼照護計畫」開始，衛生局關心新生兒先天性代謝疾病及唐氏症的發生率，尤其針對唐氏症篩檢補助，由原先1000元，今年提升至2400元，且不限於早期、中期、晚期唐氏症篩檢項目，使孕產婦及其家庭有更充裕的時間討論及調整選擇適合的篩檢項目。

衛生局說明，目前唐氏症篩檢費用約在2000至3000元之間，孕婦在醫院篩檢後，醫院每月底整合資訊後向衛生局申請篩檢費用。

另外，新生兒是百日咳感染的高危險群，身為小兒科醫師的朱家祥建議，孕婦在懷孕28至36週期間，接種一劑成人三合一疫苗（Tdap），不但能預防孕婦感染百日咳，更重要的是能透過臍帶將百日咳抗體傳輸給胎兒，避免新生兒在剛出生時受到感染，此項補助每人每胎次1400元，至今縣內已有5385名孕婦受惠。

朱家祥表示，母乳是媽媽給予寶寶最棒的第1份禮物，為提高母乳哺育率，孕婦產檢經花蓮縣醫療院所或衛生所評估後，有需要接受母乳哺育諮詢需求者，於產檢院所可開立母乳哺育諮詢轉介單，補助每人每胎2次共2000元諮詢費。

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只要在花蓮縣合作醫療院所產檢的孕產婦，每次產檢完可領取1次500元營養補充券，最高可領5000元營養補充券；產後育有6個月、1歲半兒童至轄區衛生所完成學前兒童發展篩檢也可領取各1次500元營養補充券。

面對少子女化衝擊，縣長徐榛蔚關心婦女及嬰幼兒的健康，為照護孕婦、新生兒的健康，持續推動花蓮婦幼照護好孕禮，包含「新生兒先天代謝異常疾病篩檢」、「高風險孕產婦兒追蹤關懷」、「唐氏症篩檢」、「成人三合一疫苗」、「母乳哺育諮詢」、「婦嬰營養券」等，補助孕產婦產檢自費篩檢及嬰幼兒優質照護方案，全面覆蓋從懷孕到新生兒的各個階段，多管齊下，改善所有母親和新生兒的健康和福祉。（編輯：黃世雅）1130314