汽車客運業違法率31.4% 勞動部加強運輸業勞檢

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）交通運輸業涉及公共安全，其中汽車客運業去年違法率更高達31.4%，勞動部今天說，將加強交通運輸業勞動檢查，並請交通部提供評鑑不佳名單納入專案檢查對象。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩於會中指出，勞動部去年針對交通運輸業，包含鐵路與軌道運輸業、汽車客運業、汽車貨運業及遊覽車客運業等，共計實施勞動條件專案檢查1200場。

許莉瑩說，經初步統計，交通運輸業違反勞動法令供209件，累計罰鍰約新台幣1754萬元，處分率17.42%，違法率仍然偏高，其中又以汽車客運業處分率31.4%為最高，勞檢140家中有44家違規，處分金額也高達1200萬。

細看違反的項目，以違反工作超時、未依法給付加班費、未逐日記載出勤情形至分鐘為止及變更班次未給予勞工適足休息時間最多，違反比例各為22.3%、16.27%、11%及11%。

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許莉瑩指出，今年將聯合交通部持續加強交通運輸業勞動檢查，督導業者改善勞動條件，除針對汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業實施聯合稽查外，也會提供業者勞動法令違規紀錄，作為交通部營運安全預警指標、評鑑或補助參考。

另外，許莉瑩說，也會洽請交通部協助選列評鑑結果不佳的業者，納入專案檢查對象，以共同對不法業者進行交互監督，促使其遵守勞動與交通法規。（編輯：陳政偉）1130326