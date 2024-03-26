性平工作法上路防治職場性騷擾 職安署列勞檢重點

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）性別平等工作法8日上路，勞動部職業安全衛生署今天表示，性別平等工作法著重防範職場性騷擾，且要求雇主善盡防治責任，今年規劃納入勞檢重點，針對大規模公司勞檢300場。

勞動部每年規劃整年度勞動檢查重點，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩今天接受媒體聯訪指出，今年勞檢重點包含公共安全、弱勢扶助、常態違規與社會關注四大面向等進行。

其中，公共安全及弱勢扶助部分，許莉瑩說，持續規劃有汽車客運、遊覽車、汽車貨運業與鐵路運輸等陸上交通業者專案檢查，另也包含航空運輸業；弱勢扶助則是參照衛生福利部「兒童及少年生活狀況調查」所列兒少較常打工場所以及校園鄰近商家、建教合作機構等，規劃實施工讀生與部分工時人員專案檢查。

許莉瑩也提到，現行法規規定一定比例企業必須進用身心障礙，也有規劃針對身心障礙勞動條件進行專案勞檢；至於社會關注面向，許莉瑩說，像是社工議題，今年也有社會工作服務業專案檢查。

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因應性別平等工作法新法8日路，許莉瑩也說，性別平等工作法針對職場性騷擾防治要求雇主有防治義務跟責任，勞動部也有發布一些指引，今年也會特別抽檢，以大規模企業為主要對象，看是否有落實。

許莉瑩說，今年勞動條件專案勞檢預計5300場，另針對對小型、微型企業以及對勞動法令比較不熟悉的事業也規劃2.4萬場的法遵訪視，盼讓雇主更了解勞動法規。（編輯：陳政偉）1130326