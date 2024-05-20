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賴總統就職演說 綠：展現領導台灣壯大台灣企圖心

2024/5/20 18:11
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（中央社記者林敬殷台北20日電）針對總統賴清德就職演說，民進黨立法院黨團今天表示，從就職演說中看到展現自信的賴總統，看到賴總統領導台灣、壯大台灣的強大企圖心，同時在兩岸關係上，賴總統也展現強大的民主底氣，也在兩岸互利共榮下，採取開放立場。

民進黨團下午召開輿情回應記者會，針對賴總統上午的就職演說，做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，從賴總統就職演說，看到展現自信的賴總統，看到賴總統展現領導台灣、壯大台灣的強大企圖。在兩岸關係上，賴總統展現強大的民主底氣，在兩岸的互利、共榮下，採取開放的立場，向中國喊話，可以與台灣的合法政府展開合作。

吳思瑤也說，賴總統就職演說第一優先順位提到行政立法協調，凸顯國家推展政務的重中之重，展現對於國會的重視、尊重國會，非常關切跟各政黨關係，呼籲立法院長韓國瑜以具體行動回應4件事情，也就是程序正義、恪遵憲法、人民優先、國家至上，這是賴總統對新國會運作的期待，民進黨團會在4大方向做努力。

對於國民黨主席朱立倫批評賴總統就職演說是兩國論檯面化，吳思瑤表示，兩國論是前總統李登輝在1999年提出，當賴總統講出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，全場響起如雷掌聲，這是台灣民意的展現，這是台灣主權的事實，朱立倫應該要回答，若不認同誰不隸屬誰，難道要退回25年前嗎。

民進黨團書記長莊瑞雄也說，主權不容侵犯跟併吞，堅持中華民國前途遵循台灣人民意志，「何錯之有？」中華民國憲法第2條提到，中華民國為主權獨立國家，主權屬於國民全體。如果朱立倫認為人民包括中國的人民，否則賴總統提到秉持4個堅持，「何錯之有？」堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，「難道國民黨敢站出來說不對？」

民進黨團總召柯建銘表示，所有台灣人民都期待賴總統今天的就職演說，賴總統就職演說，該講的面向都講到了，相信大家聽了都非常感動，外界有人提及觸動中共的部分，他認為賴總統完全沒有這個意思。（編輯：蘇龍麒）1130520

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