王毅再提台灣屬中國領土 外交部：譴責貶損主權論述

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）中國外長王毅訪問塔吉克稱塔方認為台灣是中國領土不可分割一部分，外交部今天表示，對於中華人民共和國政府在國際間藉由他國名義，罔顧國際公認的客觀事實，發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

中國外長王毅訪問塔吉克，會後片面發布新聞稿稱「塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」。

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外交部發布新聞稿表示，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長期以來台海的現狀，外交部對於中華人民共和國政府持續在國際間藉由他國名義，罔顧國際公認的客觀事實，發表貶損台灣主權的不實論述，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

外交部指出，中國威權政府政治逼迫與外交打壓，不會改變台灣堅持民主的信念。台灣是守護世界民主與自由體制的堡壘，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦中國文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。（編輯：林興盟）1130520