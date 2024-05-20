弘光科大食品系畢業展 端出韓式紅龜粿碗粿具新意

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）弘光科技大學食品科技系烘焙科技組辦畢業成果展，主題「異國」，學生運用創意，將韓式辣炒牛肉、泡菜當作紅龜粿、碗粿餡料，展現烘焙無界限的異國風情及風味。

弘光科技大學今天發布新聞稿，食品科技系主任蔡政志表示，畢業生分組製作成果展作品，展現4年所學成果，有18名畢業生來自東南亞，學生透過烘焙將不同國家的傳統風味與創新結合，創造令人驚艷的美食藝術。

餅乾組的馬來西亞籍學生柯雪寧，展示12種世界各國的餅乾，包括義大利脆餅、法國冰泡芙、希臘雪球餅、比利時餅乾、馬來西亞蜂窩餅等。其中蜂巢餅是在家鄉過年常吃的餅乾，使用糯米粉、玉米澱粉、雞蛋、椰漿等材料拌成糊狀，沾在蜂巢狀餅模炸熟，口感薄脆香濃。

中式米食及食品加工組學生廖俞雅指出，想把異國美食特色融入台灣米食中，一般紅龜粿包的是甜內餡，經過多次嘗試，發現把韓式辣炒牛肉當內餡也很搭，另外拿韓式泡菜作為台灣碗粿調味，風味也很棒。

中式麵食組也發揮「異國」思維，運用泰國美食風味做中華麵點，作品迸出全新美食混搭新風味。歐式麵包組的大型藝術麵包作品，為倫敦大笨鐘街景，散發著濃厚英倫風情，在展場格外吸睛。（編輯：郭諭儒）1130520