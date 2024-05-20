大谷翔平加入道奇後第1支再見安 延長賽率隊擊退紅人[影]

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平今天擊出他加入洛杉磯道奇後的第1支再見安打，率隊在延長賽以3比2擊退辛辛那提紅人。

以7億美元超級大約加入道奇的大谷，今天在10局下半兩出局後，將一記進壘點偏低的時速94英里四縫線速球掃向右外野，幫助壘上的隊友海華德（Jason Heyward）奔回本壘拿下致勝1分，讓道奇以3比2驚險收下勝利。

大谷以這一擊結束了發生許多事件的一週。他的前翻譯員水原一平涉嫌從他手中竊取數百萬美元簽賭，因此被控銀行和稅務詐欺，但大谷不受影響，仍在球場上繳出優異表現。

美聯社報導，大谷透過翻譯說：「我只是試著要把球打出去，很高興成功了。我們輸掉系列賽首戰，所以很想強勢收尾。」

在道奇隊友力挺下，兩度全票當選美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）的大谷今年打出大聯盟生涯最佳的開季表現。此役大谷4打數兩安打，有1分打點。他本月打擊率是3成93，揮出了6支全壘打，掃回14分打點，被三振率是生涯最低。

大谷雖為「二刀流」，但投球的右手因為開刀仍在休養，本季僅擔任指定打擊。在本週末前，他的平均打擊率、整體攻擊指數都在全大聯盟位居領先，更以13支全壘打和休士頓太空人的塔克（Kyle Tucker）、巴爾的摩金鶯的韓德森（Gunnar Henderson）並列大聯盟全壘打王。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他為我們打出了許多關鍵一擊，但這是首支再見安打，而且在主場揮出，令人十分振奮。」

靠著大谷的再見安贏球，道奇近26戰拿下20勝，戰績提升到32勝17敗。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130520