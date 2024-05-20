空軍雷虎小組衝場 520就職慶祝大會完美結束

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（中央社記者吳書緯台北20日電）第16任總統副總統就職慶祝大會今天舉行，空軍3型主力戰機與勇鷹高教機各以5機編隊實施空中分列式，向新任總統賴清德致敬，雷虎小組5架AT-3教練機施放藍白紅彩煙壓軸衝場，為520就職慶祝大會畫下完美句點。

第16任總統副總統就職慶祝大會今天上午在總統府府前廣場舉行，陸、海、空軍的飛行部隊此次在慶祝大會均有擔綱空中操演任務，其中海軍S-70C反潛直升機首度加入國旗機隊陣容。

當賴總統就職演說於上午11時38分結束，國軍聯合樂儀隊完成操演後退場，於11時41分由空軍5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機，以及象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊的大雁隊形，由北向南飛越總統府前方上空，向三軍統帥賴總統及各國嘉賓表達崇高的敬意與歡迎；總統府前廣場群眾也熱情地向天空揮手、叫好。

慶祝大會最後階段，由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團，帶來「彩虹」、「再出發」兩首曲目，並與賴總統、副總統蕭美琴等人一同合唱。此時凱達格蘭大道也由東向西，在凱道的觀眾席上方張起紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，直達總統府前的主舞台前方。

第16任總統副總統就職典禮籌備會先前表示，紅、黃、綠、藍的4個亮麗彩帶，是就職典禮主視覺設計，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。

空軍雷虎小組的5架AT-3教練機於11時48分壓軸登場，自總統府後方同樣以大雁隊形，由西向東飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀，吸引在場國內外賓客以及府前的群眾一陣讚嘆，也為就職慶祝大會畫下圓滿句點。

賴總統、蕭副總統於慶祝大會主持人劉宸希宣告大會圓滿結束後，仍稍停留在主舞台上與在場群眾互動，各自比出愛心符號且隨著散場音樂擺動，最後於11時51分左右返回總統府內，處理國政。（編輯：林淑媛）1130520