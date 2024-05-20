就職慶祝大會尾聲 賴總統與蕭副總統合唱展親民作風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北20日電）第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴在大會尾聲的大合唱「彩虹」、「再出發」兩首歌曲，一起合唱且拍手打節拍，並配合歌詞擺動肢體、跳舞，展現親民作風。

第16任總統、副總統就職慶祝大會今天上午在總統府府前廣場舉行，賴總統於上午11時38分完成就職演說，空軍3型主力戰機與勇鷹高教機於11時41分，各以5機編隊實施空中分列式，在場群眾向空軍健兒熱情揮手、叫好。

慶祝大會最後階段，由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團，領場「彩虹」、「再出發」兩首曲目，並邀請賴總統、蕭副總統以及今天所有的表演團體一同合唱。

賴總統、蕭副總統在「彩虹」前奏開始時，不斷地向台下群眾揮手致意，歌詞開始時，兩人跟著一同合唱，但兩人肢體動作還略顯拘謹，小幅度地向左右搖擺，並在歌曲後段開始跟著拍手打節拍。

同時間，凱達格蘭大道也由東向西，在凱道的觀眾席上方張起紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，直達總統府前的主舞台前方，這4個顏色是本次就職慶祝大會的主視覺設計，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。

當「再出發」歌曲響起時，賴總統開始將雙手舉高隨著歌曲節奏搖曳，蕭副總統除了雙手拍手打節拍外，也將雙手舉於胸前搖擺，剛歌曲進行到「再出發，再出發吧，你是阮ㄟ第一名」，賴總統與蕭副總統開始做出奔跑的姿態，並且持續搖曳身體，歌曲過程中也不斷配合歌詞做出「再出發」的奔跑姿態以及歌詞中「跳恰恰」的動作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

空軍雷虎小組的5架AT-3教練機於11時48分壓軸登場，自總統府後方同樣以大雁隊形，由西向東飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀並為總統、副總統就職慶祝大會畫下圓滿句點。

賴總統、副總統在雷虎小組衝場結束，合唱歌曲停止後，仍稍留舞台片刻，並一同雙手將頭擺在頭上比出愛心姿勢，以及揮手向台下群眾致意，最後2人偕總統夫人吳玫如一同揮手向群眾道別，於11時51分左右返回總統府內。（編輯：林淑媛）1130520