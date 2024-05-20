蘇花公路下清水鋼便橋加寬優化 31日前大車可望通行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）台9線蘇花公路受403地震導致158.6k下清水橋損毀阻斷，經公路局東區養護工程分局南澳工務段團隊連日搶修鋼便橋，昨天完成鋼梁吊裝及銲接，預計5月底前開放5噸以上車輛通行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍接受媒體聯訪表示，原預計31日開放5噸以上大車，目前已提前2天完成優化工程橋台，因此開放大型車可能會提前，但仍會管制通行，是否仍維持目前一天3時段管制，還在研議，因為仍有許多餘震，邊坡仍不穩定，還在評估中；有些路段尚須整治，後續全線開放會再公告。

劉錦龍解釋，目前蘇花公路下清水橋路段仍用便橋來行駛，因寬度不足，大車轉彎過不去，5月底前完成加寬，讓雙向都能通行大車，但須降速至15公里以下。

斷掉的原橋在原址重建，預計今年底完成，目前便橋及重建的橋梁基礎都是共構，方便替代便橋優化，也可望加速重建橋梁的工程進度。

根據氣象署預報，未來一週台灣受梅雨鋒面影響，中南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨；地震後又逢大雨，蘇花公路是否受影響，劉錦龍說，蘇花公路原本對時雨量就有標準限制，經過403地震後將標準降低，實施警戒、管制。

公路局東區養護工程分局說明，台9線蘇花公路158.6k下清水橋損毀阻斷，經搶修團隊積極搶修鋼便橋，已於4月6日晚間完成單線雙向開放小型車（限重5噸）通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前進行下清水橋中期提升拓寬優化工程，期間遭遇0422強降雨，下清水橋發生土石流，在搶修團隊調整橋台設計、加緊趕工下，於5月10日已提前2天完成優化工程橋台，並同時進行多處邊坡穩定及安全設施復建，屆時一併公告放寬管制時段。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：陳仁華）1130520