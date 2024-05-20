維基解密創辦人亞桑傑 正式獲准對美引渡提出上訴

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）維基解密創辦人亞桑傑為避免被引渡到美國的奮戰在今天獲得巨大鼓舞，英國倫敦高等法院裁定，美國對亞桑傑案件的保證不能令人滿意，他將可正式提出上訴。

高等法院3月基於3項理由暫時允許52歲的亞桑傑（Julian Assange）上訴。但高等法院給美國機會提供令人滿意的保證，也就是美國不會尋求判處亞桑傑死刑，並允許他在審判中尋求受到美國憲法第1修正案的言論自由權保護。

在簡短的裁決中，兩位資深法官說，美國提交的保證不夠充分，並表示他們將允許上訴繼續進行。

亞桑傑今天在倫敦高等法院表示，他可能無法在審判中受到言論自由權保護，因此獲准對被引渡到美國正式提出上訴。

兩位法官說，他們已正式允許亞桑傑上訴，以聽取他的論點，也就是可能因亞桑傑是出生在澳洲的外國人而受到歧視。

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數百名抗議者聚集在法庭外，等待13年法律訴訟的重大裁決。獲准上訴的消息一出，法庭外爆發歡呼和歌聲。亞桑傑的律師團隊曾說，如果他敗訴，他將在24小時內登上橫跨大西洋的飛機。

2010年維基解密（WikiLeaks）高調釋出50萬份包括軍事紀錄和外交電報的機密檔案後，現年52歲的亞桑傑因18項控罪遭美通緝。他面臨的指控中有17項皆違反「間諜法」（Espionage Act）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130520