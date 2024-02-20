英法院審理亞桑傑引渡案最終上訴 主角因病缺席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國倫敦高等法院今天舉行聽審，討論是否接受維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑反對被引渡至美國所提出的最終上訴，但他透過律師表示身體不適，不克出席。

法新社報導，英國高等法院在亞桑傑（Julian Assange）缺席的情況下，展開為期2天的聽審。他的律師費茲傑羅（Edward Fitzgerald）表示，起訴亞桑傑是不合理的。

華府希望將澳洲公民亞桑傑引渡至美國，他因維基解密在2010年公布與美國領導的伊拉克和阿富汗戰爭有關的文件，在2018年至2020年間數度遭起訴。

英國之前批准將亞桑傑引渡美國，但亞桑傑反對引渡，向英國法院提出上訴。

費茲傑羅說，亞桑傑被起訴，「因為他投入普通的新聞工作，包括取得和發布機密資訊，這些資訊是真實的，而且明顯攸關社會大眾的重要利益」。

費茲傑羅稍早在倫敦高等法院告訴法官夏普（Victoria Sharp），52歲的亞桑傑因為「今天身體不適」不克出庭，也不會以視訊方式參加。

亞桑傑近年在法院接連失利後，曠日費時的法律戰即將進入尾聲。

如果本週為期兩天的聽審成功，亞桑傑將有另一次機會在倫敦法院發表主張，並在某個日期進行全面審理。

如果失敗，亞桑傑在英國的所有上訴途徑就此用盡，屆時就將進入引渡程序；不過他的律師團隊已表示，屆時會再向歐洲法院提起上訴。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130220