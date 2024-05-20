日華懇組團出席520 吳江浩籲日本停止越線挑釁

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）總統賴清德今天就職，日華議員懇談會組團到台北觀禮。對此，中國駐日大使吳江浩表達不滿。對於日方「台灣有事就是日本有事」的看法，他語帶威脅地說：「日本民眾將被帶入火坑。」

日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司組團參加總統賴清德就職典禮，人數是史上最多的一次，意義重大。「台灣有事就是日本有事」，古屋今天在台北重申，台灣與日本、美國共享價值觀並加強連結，因此「不能讓台灣有事發生」。他力挺台灣加入包括世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。

吳江浩今天在座談會上聲稱：「聯合國第2758號決議確定『一個中國』原則，成為國際關係基本準則與國際社會普遍共識，是所有成員國必須遵守的義務。」

他表示，中方嚴肅敦促日本政府重信守諾，恪守一個中國原則，停止在台灣問題上越線挑釁，不得打著「議員外交」和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架。

吳江浩批判說，日本一些人持續鼓譟「台灣有事就是日本有事」，歪曲解讀中方對台大政方針，大肆渲染「武力攻台」，竭力煽動恐慌情緒，個別政客甚至揚言「為台而戰」。

他強調，中國絕不承諾放棄使用武力，這不針對廣大台灣同胞，而是震懾台獨的根本王牌。

他還說：「當前台海局勢升溫，根源在於台灣當局企圖挾洋謀獨，外部勢力操弄以台制華，是誰長期對台非法售武？是誰在台附近部署進攻性武器？是誰利用所謂台灣有事擴軍強武？答案不言自明。」

吳江浩語帶威脅地說：「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

吳江浩今天在座談會上還指稱：「台灣參與世界衛生組織（WHO）活動需按一個中國原則處理，日方不得挺台參與世界衛生大會（WHA）。」

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對於聯合國大會2758號決議，駐日代表謝長廷9日重申，此決議內容完全沒提及台灣屬於中國。譬如，日本首相岸田文雄前陣子訪問的巴拉圭就是台灣的邦交國，如果聯大2758號決議稱「台灣屬於中國」，那麼台灣的邦交國都有問題；若是這樣，岸田去巴拉圭也有問題。眾所周知，聯大2758號決議無涉台灣的歸屬。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）曾表示，聯大第2758號決議未決定台灣地位、未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。（編輯：郭中翰）1130520