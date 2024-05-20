賴總統就職 星馬僑界盼持續打造民主和平繁榮新台灣

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（中央社台北17日專電）今天是中華民國第16任總統暨副總統就職典禮，新加坡與馬來西亞僑界均表達熱忱的祝賀，並認為這是對台灣民主與自由的堅定支持，期待新任政府持續打造民主和平繁榮的新台灣。

中華民國第16任總統賴清德和副總統蕭美琴今天宣誓就職。賴總統在慶祝大會上以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

新加坡台北工商協會今晚舉行中華民國第16任總統暨副總統就職慶祝晚宴。駐新加坡代表童振源表示，新一任政府今天正式啟動，他代表中華民國政府感謝旅星各界僑胞支持與慶祝晚宴，展現僑界的團結與向心力。

他引述賴總統在就職演說內容指出，賴總統認為民主、和平與繁榮是國家的路線，也是台灣與世界的連結，感謝世界各國對台灣的重視與支持，也要向世界宣告民主自由是不退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標。這也是賴總統未來施政的最重要核心價值。

童振源說，台灣在前總統蔡英文8年執政之後，不僅台灣走進了世界，世界也看到了台灣，賴總統在這個基礎上也說台灣需要世界，世界也需要台灣，台灣不僅打開世界大門，台灣已走到了世界舞台的中心。

他另指出，賴總統的就職展現了台灣民主自由的成就，未來也將持續深化台灣和新加坡的關係並更加活絡。

世界台灣商會聯合總會名譽總會長施至隆認為，台星之間的關係數十年來都有強烈、堅實的基礎，並建立在互信與互利基礎上，「彼此的信任在台灣民主化過程中曾有過政黨輪替與執政政黨的延續」，都不會影響到台星之間的信任關係。

他說：「台灣是一個民主化社會，從今晚晚宴可以觀察到僑界之所以如此高興是因為台灣人民是生活在一個自由與民主的社會。」

馬來西亞臺灣商會聯合總會除出席總統暨副總統就職典禮外，也透過社群媒體平台臉書（Facebook）表達祝福，並期待新任政府持續打造民主和平繁榮的新台灣，推動台灣經濟持續發展，成為「經濟日不落國」。

新加坡台北工商協會會長呂玉靜表示，這次賴總統就職意寓著台灣在自由的土地上，透過各個族群與世代展現出民主篇章，也再次展現台灣人民的自由意志與堅持民主自由的體制。

對於總統暨副總統就職典禮，星馬兩地媒體均大幅報導賴總統有關中華民國與中華人民共和國互不隸屬，以及台灣位居「第一島鏈」戰略位置牽動世界地緣政治的發展等就職演說內容。（編輯：韋樞）1130520