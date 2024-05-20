引外資救股市 中國證監會副主席赴歐洲與法人座談

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（中央社台北20日電）彭博社報導，知情人士透露，中國證監會副主席方星海將分別於22、23日在巴黎、倫敦與投資者面對面交流，試圖提高外資法人對投資中國股市的興趣，這也是中國當局救市的廣泛舉措之一。

除方星海外，根據彭博取得的會議議程，中國人民銀行、中國國家金監總局和國家外匯管理局的高層官員，屆時也將發表主旨演講。而中國聯通、洛陽鉬業和贛鋒鋰業等15家中國上市公司的高階主管也將與會。

截至發稿為止，負責主辦上述活動的上海證券交易所及和深圳證券交易所，並未對彭博的查證作出回應。

報導指出，中國股市歷經3年下跌後，全球投資者近來似乎有重返的跡象。在中國當局加大對股市的支持力道下，MSCI中國指數已自1月的低點上漲32%，而滬深300指數也從2月的谷底反彈16%。

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報導提到，鑑於對房市疲軟拖累中國經濟的擔憂日益增加，中國政府17日祭出至今最強勁的拯救房市綜合性措施，除了為房貸政策鬆綁，並將撥出人民幣3000億元資金，鼓勵地方政府購買過剩的住房，進而在各地提供保障型住房。

中國股市2023年出現創紀錄的資金外流後，監管機關也曾會見全球龍頭級外資。同年8月，方星海就曾在香港主持召開會議，包括富達（Fidelity）、高盛（Goldman Sachs）等外資法人曾受邀參加。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130520