掛假車牌拒檢衝撞逃 男遭新北警開10槍中彈被逮

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三峽區夜間槍響，22歲范姓男子涉駕駛掛假車牌車輛違停，遭三峽警盤查時拒檢逃逸，警方追捕時對空鳴1槍並朝輪胎開9槍，駕駛雙腿中彈仍逃逸，直到鶯歌區才就逮送醫。

三峽分局今晚以訊息說明，范男日前才因為使用假車牌，被依偽造文書罪移送偵辦，車輛也被依法吊扣，但事後請友人代為領車後，再度懸掛假車牌上路。

但員警在三峽文化路取締違停時，以警用電腦查出范男車輛有異狀，上前盤查時遭拒檢開車逃逸。員警尾隨追丟，卻於返回派出所時在隆恩街發現范男。

警方表示，員警上前逮人時，遭到范男試圖開車衝撞，員警於是先對空鳴1槍後，連續朝輪胎開9槍，但仍被范男開車加速逃逸。

警方通報追捕，晚間10時許於鶯歌大湖路上發現范男行蹤，上前逮人時只見范男在車內扶著方向盤痛苦哀號，原來他的雙腿都中彈，經通知救護車送醫治療，目前傷勢已無大礙。

警方指出，范男拒檢衝撞逃逸，不僅中彈受傷送醫，警方還將針對交通違規部分開出多張罰單，並依妨害公務、偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：陳彥鈞）1130521