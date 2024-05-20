賴總統演說 王毅：相信俄羅斯會支持中國核心利益

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（中央社台北20日電）針對總統賴清德就職，中國外交部長王毅今天會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，不管台灣局勢如何變化，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上，給予中方堅定支持。

據中國外交部官網，王毅當地時間20日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織外長會議期間，會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

王毅表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）新任期對中國首次國是訪問取得圓滿成功，兩國元首立足中俄建交75週年這一重要節點，共同發表關於深化「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」的「重量級」聯合聲明，發出在新形勢下加強中俄戰略協作的共同聲音，顯示致力維護全球戰略穩定的大國擔當。

他說，雙方要籌備好年內雙邊交往，繼續加大相互支持，維護好中俄共同周邊的安全穩定。

王毅表示，不管「台灣島內」局勢如何變化，「都改變不了台灣是中國一部分這一鐵的事實，阻撓不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢」。

他說，蒲亭勝選後的講話中特別強調，台灣是中國的一部分，中方對此高度讚賞。「相信俄方會繼續在涉及中方核心利益問題上給予中方堅定支持」。

王毅指出，中方願與俄方密切協作，與其他成員國一道，把穩上合組織的前進方向，共同維護好地區安全、穩定、發展大局。

中國外交部引述拉夫羅夫表示，在「台灣問題」上，俄方支持中國實現國家統一，這一立場非常明確。

中國外交部提到，雙方還就中東局勢、「烏克蘭危機」、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換意見。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130520